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KONYA Haberleri

Konya’daki bir mahallede 2 obruk oluştu!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki bir mahallede 2 obruk oluştu!

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde 2 adet obruk oluştu. Bölgede ortaya çıkan obruklar vatandaşlarda endişeye neden olurken, olayın yetkililere bildirileceği belirtildi.

DİNEKSARAY MAHALLESİ'NDE 2 OBRUK OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Dineksaray Mahallesi'nde Çarşamba Çayı'nda 2 ayrı obruk meydana geldi. Obrukları fark eden vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde obrukların bulunduğu alan dikkat çekerken, bölgede inceleme yapılması bekleniyor.

İŞTE BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER;

VATANDAŞ YETKİLİLERE HABER VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kaydedilen videoda konuşan bir vatandaş, oluşan obruklarla ilgili yetkililere haber vereceğini belirtti. Obrukların oluşum nedeninin ve boyutlarının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

(Meltem Aslan)

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