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KONYA Haberleri

Konya’da yangın paniği! Muhtar canlı yayında yardım çağrısı yaptı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da yangın paniği! Muhtar canlı yayında yardım çağrısı yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde çıkan yangın, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Yangının ilk anlarından itibaren sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Çakmak Mahallesi Muhtarı Bahattin Kılavuz, vatandaşlara acil destek çağrısında bulundu.

Muhtardan canlı yayında yardım çağrısı

Yangının büyüme riski taşıdığını belirten Muhtar Bahattin Kılavuz, canlı yayında "Kimse gelmiyor” diyerek yetkililere ve mahalle sakinlerine seslendi. Kılavuz, özellikle traktör ve su tankeri bulunan vatandaşların yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına destek vermesini istedi.

Mahalle sakinleri seferber oldu

Muhtarın çağrısının ardından çok sayıda mahalle sakini traktörleri ve su tankerleriyle yangın bölgesine ulaştı. Vatandaşlar, ekiplerle birlikte alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, vatandaşlarla koordineli şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çevredeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarına sıçramaması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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