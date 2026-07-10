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KONYA Haberleri

Konya’da anız yangınına müdahale eden traktör alev aldı! O anlar kamerada

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Konya’da anız yangınına müdahale eden traktör alev aldı! O anlar kamerada
Konya’nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi’nde çıkan anız yangınına müdahale etmek için komşusunun tarlasına giden çiftçinin traktörü alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, anız yangınını söndürmek amacıyla traktörüyle olay yerine giden çiftçi, yangının ilerlemesini engellemek için çalışma yaptığı sırada rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİNCE TRAKTÖRÜ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Alevlerin hızla traktöre doğru ilerlediğini gören çiftçi, can güvenliğini riske atmamak için kendisini güvenli bir alana aldı. Traktörü hareket ettirmeye fırsat bulamayan sürücü, yangının büyümesiyle aracın tamamen alevler içinde kalışını çaresizce izledi.

TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede traktörü saran yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangının daha geniş alanlara yayılması önlenmeye çalışıldı.

Traktörün alevlere teslim olduğu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer, özellikle sıcak havalarda anız yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, benzer durumlarda vatandaşların öncelikle can güvenliğini sağlamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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