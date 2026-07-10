GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,943 TL
EURO
53,456 TL
STERLİN
63,049 TL
GRAM
6.187 TL
ÇEYREK
10.204 TL
YARIM
20.314 TL
CUMHURİYET
40.523 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın en renkli noktası! 385 bin çiçek ziyaretçilerini bekliyor

Konya’nın en renkli noktası! 385 bin çiçek ziyaretçilerini bekliyor
Konya’da 11 bin 500 metrekarelik alanda 385 bin çiçeğin açtığı Selçuklu Çiçek Bahçesi, rengarenk peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve fotoğraf alanlarıyla yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, bu yıl da rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan ve bu yıl 20 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açan bahçe, yaz günlerinde yerli ve yabancıların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bahçede 11 bin 500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.

Bahçede farklı desenlerle oluşturulan çiçek düzenlemeleri, yürüyüş yolları, peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanları da gezenleri kendine hayran bırakıyor.

Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebildiği bahçede oyun alanları da yer alırken, fotoğraf tutkunları için oluşturulan estetik figürler ve tematik düzenlemeler en çok ilgi gören bölümler arasında bulunuyor.

Yüz binlerce ziyaretçi bahçeyi görmeye geliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AA muhabirine, Selçuklu Çiçek Bahçesi'nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Bahçenin Konya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğine işaret eden Pekyatırmacı, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını, ekiplerin titiz çalışmasıyla bahçenin yeni sezona hazırlandığını dile getirdi.

"Ziyaretçiler farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler"

Pekyatırmacı, bahçenin yalnızca çiçeklerin sergilendiği bir alan olmadığını, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirebildiği yaşam alanı niteliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz, 11 bin 500 metrekare alanda rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla burada güzel hatıralar biriktirecekler, güzel fotoğraflar çekecekler, mekanların içerisinde dolaşacaklar, huzur bulacaklar. Ben tüm hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı, Konya dışından gelen misafirlerimizi çiçek bahçemize bekliyorum. Konya'mızın özellikle yerel çiçekleriyle, yerel çeşitleriyle tanışma fırsatını bulacaklar. Ziyaretçiler farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler. Her gün sabah 9'dan akşam 20'ye kadar bahçemiz hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, misafirlerimizin hizmetinde."

Ziyaretçilerden Muhsin Özlükurt da bahçede renklerin kendisini büyülediğini belirterek, unutamayacağı bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Kente Bursa'dan gelen İhsan Batmaz ise binlerce renkte açan çiçeklerin muhteşem görüntü oluşturduğunu, anı ölümsüzleştirmek için her detayı fotoğrafladığını anlattı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER