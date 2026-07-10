Konya’da sarrafta silah sesleri! Yaralı var

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Sarrafta silah sesleri yükseldi
Olay, cuma namazının hemen ardından merkez Karatay ilçesi Hükümet Meydanı'nda, Şerafettin Camii yakınlarında bulunan bir sarrafta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sarrafta silahlı saldırı yaşandı. İddialara göre olay soygun girişimi sırasında meydana geldi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kişi, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis şüpheliyi arıyor
Saldırının ardından kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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