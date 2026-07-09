Konya’da sürücülere peş peşe uyarı! Birçok cadde ve kavşak trafiğe kapatılıyor

Konya'da gece saatlerinde başlayacak yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok cadde ve kavşakta trafik düzenlemesine gidilecek. Konya AKOM, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Evliya Çelebi Caddesi trafiğe kapatılacak
Konya AKOM'un duyurusuna göre, Evliya Çelebi Caddesi üzerinde Fatih Caddesi Kavşağı ile Yaka Caddesi Kavşağı arasında, Yaka Caddesi istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle güzergah 9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 23.00 ile 07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
YOL KAPATMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 9, 2026
Evliya Çelebi Caddesi üzerinde, Fatih Caddesi Kavşağı ile Yaka Caddesi Kavşağı arasında, Yaka Caddesi istikametinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle belirtilen güzergahta yol trafiğe kapatılacaktır.…
Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde menhol çalışması
Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde Ulaşbaba Caddesi Kavşağı ile Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi arasında menhol çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında yol, 9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 23.00-07.00 arasında trafiğe kapalı olacak.
YOL KAPATMA | MENHOL ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 9, 2026
Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde, Ulaşbaba Caddesi Kavşağı ile Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi arasında menhol çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle belirtilen güzergahta yol trafiğe kapatılacaktır.
09 - 10 Temmuz 2026
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Elmalı Caddesi'nde yol daraltması uygulanacak
Elmalı Caddesi üzerinde Adnan Menderes Hali ile Lamcı Altgeçidi arasında, Lamcı Altgeçidi istikametinde yapılacak yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 9 Temmuz 2026 günü 00.00-06.00 saatleri arasında yol daraltması uygulanacak.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 9, 2026
Elmalı Caddesi üzerinde, Adnan Menderes Hali ile Lamcı Altgeçidi arasında, Lamcı Altgeçidi istikametinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle belirtilen güzergahta yol daraltması uygulanacaktır.
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Saraçoğlu Caddesi'nde ulaşım geçici olarak duracak
Saraçoğlu Caddesi üzerinde Deniz Sokak Kavşağı'nda, Erler Mahallesi istikametinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güzergah 9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 23.00-07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
YOL KAPATMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 9, 2026
Saraçoğlu Caddesi üzerinde, Deniz Sokak Kavşağı'nda Erler Mahallesi istikametinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle belirtilen güzergahta yol trafiğe kapatılacaktır.
09 - 10 Temmuz 2026
23.00 -…
Kunduracılar Köprüsü'nde bir ay sürecek çalışma
Kunduracılar Köprüsü Araç Üst Geçidi'nde, Belh Kavşağı yoluna gidiş istikametinde demir profil ve çelik bariyer korkuluk tamiratı ile kompozit kaplama montajı yapılacak. Çalışmalar 14 Temmuz - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu saatlerde güzergah araç trafiğine kapatılacak.
YOL KAPATMA | BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 9, 2026
Kunduracılar Köprüsü Araç Üst Geçidi'nde, Belh Kavşağı yoluna gidiş istikametinde demir profil ve çelik bariyer korkuluk tamiratı ile kompozit kaplama montajı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince yol trafiğe…
Sürücülere alternatif güzergah uyarısı
Konya AKOM, çalışma yapılacak bölgelerde trafik işaret ve yönlendirmelerine uyulmasını isterken, yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Özellikle gece saatlerinde söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
(Berna Ata)