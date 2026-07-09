Karapınar’da 2 kamyonet çarpıştı: 2 kişi hafif yaralı

Kaza, Fevzi Paşa Mahallesi Eşeli Caddesi ile 129533. Sokak kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, U.E yönetimindeki 07 AVA 843 plakalı kamyonet, Eşeli Caddesi üzerinde Karapınar istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, 129533. Sokak üzerinde ilerleyen M.S idaresindeki 42 AIA 267 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 42 AIA 267 plakalı kamyonetin sürücüsü M.S ile araçta bulunan bir yolcu şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
(Ali Asım Erdem)