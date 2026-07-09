Beyşehir’de su ürünlerine yönelik denetimler sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir'de su ürünleri sektörüne yönelik denetimlerin devam ettiğini duyurdu.
Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve su ürünleri kontrol personellerince balık işleme tesisleri, perakende satış iş yerleri, balık alım kantarları ve balıkçı teknelerinde kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.
Su ürünlerinin neslinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Yetkililer, sazan balığı için 40 cm, sudak balığı için 26 cm, kadife sazanı için 26 cm ve tatlı su kefali için 20 cm altındaki balıkların avlanmasının ve satışının yasak olduğunu hatırlattı.
Balıkçılık sektöründeki tüm paydaşlara sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin kurallara uymaktan geçtiği vurgulanırken, vatandaşlardan da yasal boy sınırının altındaki balıkları tüketmemeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.
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