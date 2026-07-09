GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,924 TL
EURO
53,519 TL
STERLİN
63,042 TL
GRAM
6.198 TL
ÇEYREK
10.222 TL
YARIM
20.351 TL
CUMHURİYET
40.596 TL
GÜNCEL Haberleri

Motosiklet kazasında 2 kişi öldü

Motosiklet kazasında 2 kişi öldü
Karaman’da park halindeki minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiler

Motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

​​​​​​​Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER