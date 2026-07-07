Milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı! Ali Express ve Temu için yeni karar çıktı

Kamu Denetçiliği Kurumu, yurt dışından e-ticaret platformları üzerinden verilen siparişlere ilişkin Ticaret Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kullandığı elektronik ekipmanlar ile torunlarının teknik lise projelerinde ihtiyaç duyduğu sensör, entegre, switch modül ve PCB kartlarını yurt dışından posta yoluyla temin ettiğini anlatan emekli torna-freze ustası bir vatandaş, Ticaret Bakanlığının son gümrük düzenlemeleri nedeniyle söz konusu teknolojik ürünlere erişimin zorlaştığını belirterek KDK'ya başvurdu.

Bu durumun yalnızca bireysel kullanıcıları değil, teknik eğitim gören öğrenciler ve teknoloji geliştirmeye çalışan gençleri de olumsuz etkilediğine işaret eden vatandaş, teknolojik ürünlerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, uygulamanın bireysel alışveriş özgürlüğünü kısıtladığını ve teknolojik gelişime zarar verdiğini kaydetti.

Vatandaş, bireysel alışverişlerdeki limitin 150 Euro'ya yükseltilmesi, aylık paket kotasının artırılması ve bireysel ithalata yönelik mevcut kısıtlamaların yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, düşük bedelli ve ticari mahiyet arz etmeyen bireysel gönderiler bakımından yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ürünlere uygulanan muafiyet sınırlarına ilişkin düzenlemenin gerekli inceleme ve araştırma yapılarak yeniden gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

KARARDA NELER DENİYOR?

KDK'nin kararında, düzenlemenin, düşük bedelli ve ticari mahiyet arz etmeyen bireysel gönderiler bakımından dahi basitleştirilmiş gümrük usulünden yararlanma imkanını ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Bu durumun tüketiciler açısından öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri bakımından değerlendirilmesi gereken sonuçlar doğurduğu aktarılan kararda, uygulamanın inceleme ve araştırma yapılarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, tüketicilerin, ürün bedeli dışında karşılaşabilecekleri vergi, beyan, ardiye, müşavirlik, hızlı kargo operatörü hizmet bedeli ve uygunluk denetimi gibi ek yükümlülükleri önceden açık ve anlaşılır şekilde öngörebilmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA