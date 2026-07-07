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Dünyanın gözü Ankara’da

Dünyanın gözü Ankara’da
36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da başladı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu 31 müttefik ülke liderinin katıldığı zirvede, küresel güvenlik gündemini şekillendirecek kritik başlıklar ele alınıyor.

Zirvenin ana gündem maddeleri arasında savunma sanayisinde iş birliği, Avrupa-ABD ilişkilerindeki güncel gelişmeler, ittifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler yer alıyor.

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği zirve, dünya basınında geniş yer bulurken dijital platformlarda da yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu öne çıkıyor

Sosyal medya platformlarında #NATOsummit etiketi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldi.

Zirveye ilişkin paylaşımlarda Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu, bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik rol ve savunma sanayisindeki gelişimi öne çıkarılıyor.

Paylaşımlarda, son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını artıran Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü askerî kapasitesine sahip ülkelerinden biri olarak ittifakın caydırıcılığına önemli katkı sunduğu değerlendirmelerine yer veriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ve uluslararası yorumcuların paylaşımlarında, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve kriz bölgelerinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekilirken, Ankara'nın "barışın anahtarı" olarak öne çıktığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek liderler oturumları ile ikili görüşmelerin ardından zirve sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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