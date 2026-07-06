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Bakanlık harekete geçti! Ekmek fiyatları ucuzlayacak mı?

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Bakanlık harekete geçti! Ekmek fiyatları ucuzlayacak mı?
Ticaret Bakanlığı, temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu.

Perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda tedarik zincirini güçlendirmek adına; yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmesine karar verildi.

Bu değişikliği netleştirerek tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesi, ayrıca "üretici”, "tedarikçi” ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü” tanımlarının revize edilmesi gerekliliği ortaya çıktı.

Ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının arttırılması planlanıyor.

DEVASA EKMEK FIRINLARI OLUŞTURULACAK

Bu değişikliklerin yanı sıra, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşabilmesini teminen kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor..

Kaynak: Haber Merkezi

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