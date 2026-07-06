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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zirve öncesi iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zirve öncesi iki önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde Beştepe’de önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan, saat 18.00’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaisini Ankara'da sürdürüyor.

Erdoğan, yarın başlayacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı, saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.

Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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