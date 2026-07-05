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Minibüs devrildi! 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı

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Minibüs devrildi! 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı
Erzincan’da devrilen minibüsteki 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde meydana geldi.

27 BEV 714 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada minibüsteki 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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