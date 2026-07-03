GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,793 TL
EURO
53,436 TL
STERLİN
62,572 TL
GRAM
6.300 TL
ÇEYREK
10.385 TL
YARIM
20.675 TL
CUMHURİYET
41.243 TL
GÜNCEL Haberleri

5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kütahya’da alzaymır hastası 86 yaşındaki kadın, apartmanın 5’inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Remziye Erbeyit'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER