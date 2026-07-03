3’üncü katın evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

İstanbul Esenler’de 3’üncü kattaki bir dairenin penceresine çıkan bebeğin mermer üzerinde yürüdüğü anlar, çevrede büyük paniğe neden oldu. Nefeslerin tutulduğu olayda muhtemel bir facia, annenin son anda müdahalesiyle önlendi.

Olay, Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bebek, evin 3'üncü katındaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürümeye başladı.

Bebeği pencere üzerinde gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, bazı vatandaşlar muhtemel bir düşme ihtimaline karşı binanın önünde önlem almaya çalıştı. O anlar çevrede büyük paniğe neden oldu. Durumu fark eden anne, zaman kaybetmeden bebeğini güvenli şekilde içeri alarak muhtemel bir faciayı son anda önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebeğin pencere mermeri üzerinde yürüdüğü ve vatandaşların endişeyle olayı takip ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA