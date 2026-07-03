“Dini değerleri alenen aşağılama“ ve “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçları kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunan Göktaş, “İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur.“ dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tatil için yurt dışında olduğunu açıklayan Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

Göktaş, dün yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Geceyi gözaltında geçiren Göktaş, saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

İfadesi tamamlanan Göktaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Göktaş, tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Göktaş'ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı.

Soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.

"GÖSTERİ METNİ BANA AİT"

Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırladığı metinden oluştuğunu belirten Göktaş, "Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim. Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir." dedi.

"İNANÇLI İNSANI KIRMAK GİBİ BİR AMACIM KESİNLİKLE YOKTUR”

Kendisine atfedilen suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını ileri sürdü.

"Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi.” ifadelerini kullanan Göktaş, gösterisi boyunca birçok konuda konuştuğunu dile getirip şöyle devam etti:

"Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. ‘Favori kitabım' diyorum. ‘Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.”

"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Deniz Göktaş'a destek vermek için adliyeye geldi.

BAŞSAVCILIK: GÖKTAŞ HAKKINDA 185 CİMER BAŞVURUSU YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Göktaş hakkında CİMER'e 185 ayrı şikayet geldiği belirtilerek yapılan değerlendirme sonucu halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının kararlaştırıldığı anlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi