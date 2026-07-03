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GÜNCEL Haberleri

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurt genelinde sıcaklıklar bugün ve yarın mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar bugün ve yarın mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bugün yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün ve yarın Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağış bekleniyor

Hafta sonu ise yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak.

Yarın Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bugün yağış beklenmezken hafta sonu yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklıklar bugün 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın bugün az bulutlu ve güneşli olacağını tahmin edilirken hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de ise bugün yağış beklenmezken, yarın kuzey ve iç kesimlerinde yağış görülebileceği vurgulandı.

Pazar günü İzmir'de hava parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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