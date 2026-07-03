Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları, haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazandı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetti.

Haziran ayı verilerinin paylaşılmasıyla, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon kümülatifi oluşarak maaş zamlarının hesaplanmasında temel teşkil eden veriler tamamlanmış oldu.

Emekli maaşlarında artış oranları

Açıklanan veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran, söz konusu emekli gruplarının temmuz döneminden itibaren alacağı doğrudan enflasyon farkını temsil ediyor.

Memur ve memur emeklisi için yüzde 13,52

Hizmet sözleşmeleri ve enflasyon farkı hesaplamaları neticesinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 13,52 oranında zam alacak.

Söz konusu artışlar, temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı hak etti.

6 AYLIK ZAM FARKI OLARAK YANSIYACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), 6 aylık farkı zam olarak yansıyacak.

En düşük emekli maaşı 2026 Ocak'ta 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

Bu kesimin alacağı maaş, aynı oranda artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL SÜREÇ YAŞANACAK

Emekliler kök maaşına göre 6 aylık enflasyon farkları oranında zam alacaklar.

En düşük emekli maaşı uygulaması kök maaşa zam uygulamasından farklı olarak ele alınacak.

Bu kararın Meclis'e sunulması, yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayınlanması şeklinde bir yasal sürecin gerçekleşmesi gerekiyor.

Kök maaşı belirlenecek en düşük maaşın altında olanların bu rakama ulaşması için devletin aradaki fark için destek vermesi bekleniyor.

Kök maaşı 12.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 12.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 13.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 13.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 14.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 14.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 15.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 15.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 16.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 16.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 17.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 17.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 18.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 18.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 19.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 19.500 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 20.000 TL olanlar için yeni tutar: 23.552,00 TL

Kök maaşı 20.500 TL olanlar için yeni tutar: 24.140,80 TL

Kök maaşı 25.000 TL olanlar için yeni tutar: 29.440,00 TL

Kök maaşı 30.000 TL olanlar için yeni tutar: 35.328,00 TL

Kök maaşı 35.000 TL olanlar için yeni tutar: 41.216,00 TL

Kök maaşı 40.000 TL olanlar için yeni tutar: 47.104,00 TL

Kök maaşı 45.000 TL olanlar için yeni tutar: 52.992,00 TL

Kök maaşı 50.000 TL olanlar için yeni tutar: 58.880,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi