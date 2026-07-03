Resmî Gazete’de yayımlandı! Akaryakıt ve sigarada ÖTV zammı var mı?
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Sigara ve akaryakıtta temmuz-aralık döneminde otomatik ÖTV artışı yapılmayacak.
Resmî Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla, akaryakıt ürünleri ile sigara ve tütün mamullerine yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında temmuz-aralık dönemini kapsayan yılın ikinci yarısı için artış yapılmaması kararlaştırıldı.
BU DÖNEM UYGULANMAYACAK
Mevcut vergi mevzuatı uyarınca, akaryakıt ve tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında son altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak güncelleniyordu.
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle birlikte, temmuz ayında yapılması öngörülen bu otomatik vergi artışı, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için uygulanmayacak.
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