Bakan Işıkhan açıkladı! En düşük emekli aylığına zam geliyor mu?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.

Işıkhan en düşük emekli aylığına artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak.” dedi.

Işıkhan "Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.” ifadesini kullandı.

En düşük emekli aylığı halen 20 bin lira olarak uygulanıyor. Bu tutarın yaklaşık 23 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilse de henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor.

SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yapılacak oransal artış, emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Ancak en düşük emekli aylığının yükselmesi için ayrıca kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi