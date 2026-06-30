Meteoroloji Konya’ya tarih verdi! Kuvvetli geliyor

Konya'da yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji tahminlerine göre kent merkezi ve birçok ilçede termometreler 35-36 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alacak.

SICAKLIKLAR 35 DERECEYİ AŞACAK

Haftanın ilk günlerinde Konya genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle merkez ilçeler Meram, Karatay ve Selçuklu'da sıcaklıkların 34-35 dereceye ulaşması bekleniyor. Cihanbeyli, Ereğli, Çeltik, Karapınar ve Kulu gibi ilçelerde ise termometrelerin 35-36 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Hafta ortasından itibaren kent genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar yüksek seviyesini korurken birçok ilçede gökyüzünde bulutlanmanın artacağı öngörülüyor. Buna rağmen bunaltıcı hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre pazar günü Konya merkezi ile tüm ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derece arasında düşüş yaşanacağı tahmin edilirken, merkezde sıcaklığın 30 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA SICAK VE YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını tavsiye etti. Hafta sonu beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ise ani yağış, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.