GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,667 TL
EURO
53,193 TL
STERLİN
61,782 TL
GRAM
6.091 TL
ÇEYREK
10.041 TL
YARIM
19.991 TL
CUMHURİYET
39.879 TL
EKONOMİ Haberleri

Herkes merak ediyor! Yarın bedava olacak! Nasıl yararlanılacak?

Herkes merak ediyor! Yarın bedava olacak! Nasıl yararlanılacak?
Hemen her vatandaşın merak ettiği kredi notuna ilişkin detaylar ücretsiz oluyor.

Türkiye'de milyonlarca banka müşterisi kredi çekmek, kredi kartı almak, telefon almak gibi işlemler için kredi notuna ihtiyaç duyuyor.

Kredi notu yüksek olanlar düşük faizle ve limitler dahilinde kredi kullanabilirken kredi notu düşük olanlar yüksek faizle, düşük tutarda kredi kullanabiliyor.Kredi notunu yükseltmek için yöntemler bulunsa da düzenli ödeme, sık kredi kullanmama, kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanmama gibi davranışlar notta pozitif etki yaratıyor.

 

FİNDEKS HER SALI ÜCRETSİZ OLACAK

Findeks'te her Salı günü kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu. Findeks'in bireysel üyeleri Findeks Kredi Notunu ücretsiz öğrenebilecek ve finansal durumunu yönetecek.

NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Ücretsiz not uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta Salı günü kapsam dahilinde bulunacak.

NASIL YARARLANILACAK?

Findeks Mobil uygulaması veya Findeks i-Şube üzerinden, üye değilseniz üye olarak hesabınıza giriş yapın. Findeks Kredi Notu talebinde bulunun. Ödeme ekranında "Findeks Bakiyesinden Öde” seçeneğini işaretleyin. Ücret 0 TL olarak görünecektir. Sözleşmeleri onaylayarak "Ödemeyi Gerçekleştir” butonuna tıklayın. Findeks Kredi Notu'nuzu ücretsiz olarak görüntüleyin.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER