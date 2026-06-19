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EKONOMİ Haberleri

Altında son durum ne? Gram altın düştü mü yükseldi mi?

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Altında son durum ne? Gram altın düştü mü yükseldi mi?
Fed’in faiz artırım sinyalleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Altında son durum ne? Gram altın düştü mü yükseldi mi? İşte 19 Haziran 2026 altında fiyatları

Altın, Cuma günü ons başına 4 bin 200 doların altına düşerek haftanın başlarındaki kazanımlarını sildi. Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası'ndan gelen şahin sinyallerin, petrol fiyatlarını düşüren ve enflasyon endişelerini hafifleten ABD-İran barış anlaşmasının olumlu etkisini gölgede bırakması etkili oldu.

Çarşamba günü, Fed faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi ancak bu yıl faiz artırımlarına yönelik desteğin arttığını belirtti. Yüksek borçlanma maliyetleri, altın gibi getiri sağlamayan varlıkların fırsat maliyetini artırarak cazibesini azaltma eğilimine sokuyor.

Bu arada, yatırımcılar, ABD-İran geçici barış anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye koşullarındaki iyileşme işaretlerini memnuniyetle karşıladı.

Bu anlaşma, kayıtlara geçen en büyük arz kesintisine yol açan uzun süreli bir çatışmayı sona erdirdi.

Yine de, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor ve nakliye faaliyetlerinin ve enerji akışlarının Şubat ayı sonlarında çatışmanın başlamasından önceki seviyelere geri dönmesinin aylar sürebileceği beklentisi içindeler.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 212 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 141 dolar, en yüksek de 4 bin 213 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 148 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 284 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 195 lira, en yüksek de 6 bin 288 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 196 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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