28 Temmuz’da altının son durumu ne? Gram altın bugün ne kadar?

İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.150,0180
6.150,9630
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.046,52
4.047,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.840,0300
10.056,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.360,1200
40.104,2800
TAM ALTIN FİYATI
39.846,00
40.101,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.644,11
20.139,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.823,69
40.575,05
ATA ALTIN FİYATI
40.667,40
41.694,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.384,62
4.548,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.644,25
5.835,37
GREMSE ALTIN FİYATI
100.400,00
101.157,00
Kaynak: Haber Merkezi