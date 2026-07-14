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EKONOMİ Haberleri

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyondan geçti

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyondan geçti
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Mali TORBA Kanun Teklifindeki en düşük emekli aylığını düzenlemesini içeren madde kabul edildi.

Siyasette yoğun gündem devam ediyor. 

NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından TBMM yeniden çalışmalarına başladı.

Gündemde birçok konu başlığı yer alırken bunlardan bir tanesi de en düşük emekli aylığı olarak öne çıktı. 

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ 

Geçtiğimiz dakikalarda yaklaşık 17 milyon emeklinin merakla beklediği haber karara bağlandı. 

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

23 BİN 552 LİRA OLDU

Teklifle en düşük emekli aylığı, temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Kararla birlikte daha önce 20 bin TL olan emekli maaşlarına yüzde 17 oranından zam yapılmış oldu. 

RESMİ GAZETE İLE RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kanun teklifinin uygulanmaya başlaması için ilk olarak TBMM'de kabul edilmesi, sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Buna göre bu hüküm, temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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