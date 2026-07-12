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EKONOMİ Haberleri

Darphane verileri açıklandı: İki madeni para bu yıl hiç basılmadı

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Darphane verileri açıklandı: İki madeni para bu yıl hiç basılmadı
Darphane’nin 2026 yılı ilk yarı verilerine göre bu yıl en çok 1 lira basıldı. Tedavüldeki madeni paralardan ikisi ise bu yıl hiç basılmadı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu.

Türkiye'de bu yılın ilk altı ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girdi.

Listede iki madeni paranın bu yıl hiç basılmadığı görüldü.

EN ÇOK 1 LİRA, EN AZ 25 KURUŞ BASILDI

Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında, adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü.

Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti.

HİÇ BASILMAYAN İKİ PARA

Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.

Daha önce yapılan açıklamada 1 ve 5 kuruşların ilave talep gelmediği için basılmadığı belirtilmişti.

Geçen yıl tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunulmuştu.

Kaynak: AA

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