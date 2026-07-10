Konya’ya yeni fabrika kuruldu! Süt tozu ve peynir üretecek

Konya'da kırsal kalkınmayı güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında desteklenen süt tozu ve örgü peynir üretim tesisinde makine kurulumlarının tamamlandığını ve tesisin üretime hazır hale geldiğini duyurdu.

SON KONTROLLER TAMAMLANDI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Işık ile teknik personel tesiste incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında üretim öncesindeki son kontroller yapılarak tesisin hazırlık süreci yerinde değerlendirildi.

ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK

Müdürlük açıklamasında, KKYDP desteğiyle hayata geçirilen yatırımın hem kırsal kalkınmaya hem de katma değerli üretimin artırılmasına önemli katkılar sunacağı vurgulandı. Süt tozu ve örgü peynir üretimi gerçekleştirecek tesisin Konya tarımına ve bölgedeki üreticilere ekonomik anlamda değer katmasının beklendiği belirtilirken, yatırımın il ve üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

(Meltem Aslan)