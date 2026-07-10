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KONYA Haberleri

Konya’da uzmanı paylaştı! Bir ilçede 400 kilogramı gördü

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da uzmanı paylaştı! Bir ilçede 400 kilogramı gördü

Konya Ovası'nda üreticinin merakla beklediği buğday hasadı başladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, kıraç arazilerde hasadın başladığını belirterek ilk verimlerin umut verdiğini açıkladı.

YAĞMURLAR HASADI GECİKTİRDİ

Prof. Dr. Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya Ovası'nda zaman zaman etkili olan yağışların hasadı bir miktar geciktirdiğini ifade etti. Buna rağmen kıraç buğday ekili alanlarda biçerdöverlerin tarlalara girmeye başladığını belirten Soylu, Güneysınır ilçesindeki hasattan görüntüler de paylaştı.

İLK VERİMLER ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ

Hasadın başladığı kıraç arazilerde ilk verimlerin dekara 350 ila 400 kilogram arasında değiştiğini aktaran Prof. Dr. Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Konya Ovasında ara ara yağan yağmur aksatsa da kıraç buğday tarlalarında sınırlı da olsa buğday hasadı başladı. Güneysınır ilçemizden kıraç buğday hasadından görüntüler. İlk verimler 350-400 kg/da dolayında."

Önümüzdeki günlerde hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte Konya genelinde buğday hasadının hız kazanması bekleniyor.

(Meltem Aslan)

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