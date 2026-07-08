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KONYA Haberleri

Konya’daki feci kazada acı detay! Ağabeyinin cenazesine giden emekli polis hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’daki feci kazada acı detay! Ağabeyinin cenazesine giden emekli polis hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesi  Akbaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Cam yüklü tırın devrilerek karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada, emekli polis memuru Ahmet Bayraktar yaşamını yitirdi.

Cam yüklü tır kontrolden çıktı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya-Aksaray kara yolu Akbaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya istikametine seyreden cam yüklü İran plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen tırın dorsesi karşı şeride geçerken, o sırada Aksaray yönüne seyir halinde olan otomobille çarpıştı.

Karşı şeritte facia yaşandı

Tırın dorsesinin karşı şeride geçmesi sonucu, emekli polis memuru Ahmet Bayraktar'ın kullandığı otomobil kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Emekli polis hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Bayraktar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Cenaze için yola çıkmıştı

Edinilen yeni bilgilere göre, Konya'da ikamet eden emekli polis memuru Ahmet Bayraktar'ın, ağabeyi Hasan Ali Bayraktar'ın vefat haberinin ardından cenaze törenine katılmak üzere Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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