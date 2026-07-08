Genç KOMEK Yaz Okulu’nda eğitim heyecanı 20 bin 500 öğrenci ile başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu heyecanı Konya genelinde 20 bin 500 öğrencinin katılımıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yaz boyunca öğrencilerimiz; 47 merkezde kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel birçok etkinlikle hem yeni bilgiler edinecek hem de keyifli bir yaz tatili geçirecek. Tüm öğrencilerimize başarılı, verimli ve güzel bir yaz dönemi diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her yaz Konya genelinde gerçekleştirdiği Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu'nun çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, eğitimlerin öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de desteklediğini söyledi.

Genç KOMEK eğitimlerinin yaz dönemi boyunca 47 merkezde yürütüleceğini aktaran Başkan Altay, "Genç KOMEK Yaz Okulu'muz 7-14 yaş grubu, 15-17 yaş grubu ve uzaktan eğitim olmak üzere 20 bin 500 öğrencimiz ile derslere başladı. Yaz boyunca öğrencilerimiz; 47 merkezde kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel birçok etkinlikle hem yeni bilgiler edinecek hem de keyifli bir yaz tatili geçirecek. 15-17 yaş grubu öğrencilerimizi Alaaddin KOMEK ve Araplar KOMEK kurs merkezlerimizde teknoloji odaklı eğitim programlarımızda buluşturuyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılı, verimli ve güzel bir yaz dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Genç KOMEK Yaz Okulu'na katılan öğrenciler de yaz tatilini Genç KOMEK'te eğitim ve çeşitli etkinliklerle verimli bir şekilde geçireceklerini ifade ederek, kendilerine bu imkânı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

EĞİTİMLER ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER TARAFINDAN VERİLİYOR

Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında öğrencilere; Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, resim, el sanatları, web tasarım, Arduino, bilgisayar destekli görsel tasarım, kodlama, mobil video düzenleme, oyunlarla matematik, akıl ve zekâ oyunları ile etkileşimli ve hızlı okuma gibi birçok farklı branşta eğitim veriliyor.

Alanında uzman eğiticiler tarafından yürütülen eğitimlerde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması hedefleniyor.

SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Eğitim programlarının yanında yaz boyunca öğrenciler için kapsamlı sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Diyanet'in Yaz Kursları'ndaki çocuklarla birlikte 55 bin öğrencinin katılımıyla Kent Ormanı, Dutlukır Parkı, Kozağaç Parkı ve Şehir Parkı'nda oyun kampları düzenlenecek. "Şehrin Kalbinde Yolculuk" etkinliği kapsamında ise öğrenciler Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanırken, yüzme etkinlikleriyle de yaz dönemini sportif faaliyetlerle değerlendirme fırsatı bulacak.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, 40 Hadis Ezberleme, Gastronomi, Akıl ve Zekâ Oyunları ile Yakan Top branşlarında yarışmalar düzenlenecek; dönem boyunca gerçekleştirilecek değerler eğitimi sınavları ve ödül programlarıyla öğrencilerin motivasyonları desteklenecek.

ÖZEL ÖĞRENCİLER DOLU DOLU BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz Şehir" politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan Özel Genç KOMEK Okulları da bu yaz 512 öğrenci ile eğitimlerine başladı.

Konya genelinde 4 okulda yürütülen programda öğrenciler, bireysel gelişimlerini destekleyen eğitimlerin yanı sıra sanat, spor, el becerileri ve sosyal uyum çalışmalarına yönelik uygulamalı etkinliklerle dolu bir yaz dönemi geçirecek.

Alanında uzman eğiticiler eşliğinde sürdürülen programla öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yeteneklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Özel Genç KOMEK final programı ise 11 Ağustos'ta Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da gerçekleşecek.

YAZ DÖNEMİ KAPANIŞ PROGRAMI

Genç KOMEK öğrencilerinin yaz dönemi boyunca hazırladığı çalışmalar ise Karatay Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kapanış programında sergilenecek.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılımının beklendiği programda sahne gösterileri, el emeği ürün sergileri ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin yaz dönemi boyunca elde ettikleri bilgi ve kazanımlar paylaşılacak.

Böylece Genç KOMEK Yaz Okulu, eğitim faaliyetlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle destekleyen bütüncül yapısıyla yaz dönemini tamamlayacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu