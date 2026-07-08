Karatay’da B-Reçete sistemi için saha mesaisi! Bayilere bilgilendirme yapıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde bilinçli bitki koruma ürünleri kullanımını sağlamak amacıyla B-Reçete Sistemi kapsamında saha ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda İl Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. İsmail Çiftci'nin katılımıyla Karatay ilçesinde faaliyet gösteren zirai ilaç bayileri ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde bayilere B-Reçete Sistemi'nin işleyişi, uygulama esasları ve yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, sistemin etkin ve doğru şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ve sektör paydaşlarının bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğini bildirdi.
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