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KONYA Haberleri

“Bardaktan Boşanırcasına Yağmak’’ Deyimi Konya’da Yerini Buldu

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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“Bardaktan Boşanırcasına Yağmak’’ Deyimi Konya’da Yerini Buldu

Yaz ortasında Konya'da etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde şiddetini artırdı.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde kısa sürede etkili olan kuvvetli sağanak yağış, "bardaktan boşanırcasına yağmak” deyimini adeta gerçeğe dönüştürdü.

Yoğun şekilde yağan yağmur, bölgedeki vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilirken, yaz mevsiminde gelen sağanak yağış şaşkınlık oluşturdu.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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