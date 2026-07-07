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KONYA Haberleri

Konya’da korkutan kaza! Traktörden kopan römork otomobile çarptı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da korkutan kaza! Traktörden kopan römork otomobile çarptı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki traktörden ayrılan bir römorkun yerinden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Hacıseyitali Mahallesi'nde bulunan Seyyid Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir traktörün arkasına bağlı römork, henüz belirlenemeyen bir sebeple bağlantısından ayrılarak yolda kontrolsüz şekilde ilerlemeye başladı.

Başıboş kalan römork, aynı istikamette seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden açıldı

Kaza nedeniyle Seyyid Harun Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin römork ve hasar gören otomobili yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Berna Ata)

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