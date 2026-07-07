Konya’da korkutan kaza! Traktörden kopan römork otomobile çarptı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki traktörden ayrılan bir römorkun yerinden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Hacıseyitali Mahallesi'nde bulunan Seyyid Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir traktörün arkasına bağlı römork, henüz belirlenemeyen bir sebeple bağlantısından ayrılarak yolda kontrolsüz şekilde ilerlemeye başladı.
Başıboş kalan römork, aynı istikamette seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden açıldı
Kaza nedeniyle Seyyid Harun Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin römork ve hasar gören otomobili yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”