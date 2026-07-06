Konya’da itfaiye personeli için zamanla yarış! Helikopter devreye girdi

Konya'nın Derebucak ilçesinde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yalçınkaya, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Yalçınkaya'nın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Ambulans Helikopter ile Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gerçekleştirilen sevk işlemi sorunsuz şekilde tamamlanırken, Yalçınkaya'nın tedavisinin Konya'da devam ettiği bildirildi.

Başkandan geçmiş olsun mesajı

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, ambulans helikopterle gerçekleştirilen hızlı sevkin devletin sağlık alanındaki güçlü altyapısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan Kısa, "Bir kez daha görüyoruz ki devletimizin güçlü sağlık altyapısı, fedakâr sağlık çalışanlarımız ve ileri teknoloji imkânlarımız sayesinde vatandaşlarımız en kritik anlarda en hızlı şekilde sağlık hizmetine ulaşabilmektedir. Ambulans helikopterlerimiz, zamanla yarışılan durumlarda hayat kurtarmaya devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bu güçlü hizmet anlayışında emeği geçen tüm sağlık personelimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarımız Hüseyin kardeşimizle." ifadelerini kullandı.