GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,791 TL
EURO
53,410 TL
STERLİN
62,723 TL
GRAM
6.267 TL
ÇEYREK
10.337 TL
YARIM
20.579 TL
CUMHURİYET
41.051 TL
KONYA Haberleri

Konya’da itfaiye personeli için zamanla yarış! Helikopter devreye girdi

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da itfaiye personeli için zamanla yarış! Helikopter devreye girdi

Konya'nın Derebucak ilçesinde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yalçınkaya, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Yalçınkaya'nın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Ambulans Helikopter ile Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gerçekleştirilen sevk işlemi sorunsuz şekilde tamamlanırken, Yalçınkaya'nın tedavisinin Konya'da devam ettiği bildirildi.

Başkandan geçmiş olsun mesajı

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, ambulans helikopterle gerçekleştirilen hızlı sevkin devletin sağlık alanındaki güçlü altyapısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan Kısa, "Bir kez daha görüyoruz ki devletimizin güçlü sağlık altyapısı, fedakâr sağlık çalışanlarımız ve ileri teknoloji imkânlarımız sayesinde vatandaşlarımız en kritik anlarda en hızlı şekilde sağlık hizmetine ulaşabilmektedir. Ambulans helikopterlerimiz, zamanla yarışılan durumlarda hayat kurtarmaya devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bu güçlü hizmet anlayışında emeği geçen tüm sağlık personelimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarımız Hüseyin kardeşimizle." ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER