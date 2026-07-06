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KONYA Haberleri

Karapınar’ın lavanta bahçesi doğa severlerin uğrak noktası oldu

Karapınar’ın lavanta bahçesi doğa severlerin uğrak noktası oldu
Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

İlçede bulunan Acıgöl'ün yakınlarında yer alan lavanta bahçesi, mor renkleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sundu. Özellikle yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği lavanta bahçesinde ziyaretçiler, lavanta kokuları eşliğinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti. Hafta sonlarında yoğunluk yaşanan bölgede hem doğa hem de fotoğraf tutkunları keyifli anlar geçirdi.

Acıgöl manzarasıyla birleşen lavanta tarlaları, bölgeyi yaz aylarının en dikkat çeken gezi noktalarından biri haline getirdi. Karapınar'a gezmeye gelen Ziraat Mühendisi Servet Bilmez ile nişanlısı Aydan Sezer de lavanta bahçesinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirtti.

Lavanta bahçesi, hem doğal güzelliği hem de Acıgöl manzarasıyla Karapınar'ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlarken, yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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