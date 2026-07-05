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KONYA Haberleri

Konya’da 2 duvar arasında bulundu! 9 saatlik çalışmayla kurtuldu

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Konya’da 2 duvar arasında bulundu! 9 saatlik çalışmayla kurtuldu
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir binanın duvarı arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alaylar 1 Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir binanın duvarı arasında kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 saat süren titiz müdahalenin ardından kedi, mahsur kaldığı duvar arasından kurtarıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi veteriner kontrolü için götürüldü.

Kaynak: İHA

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