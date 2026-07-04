Konya’ya sağanak yağış geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya’nın ilçe ilçe hava durumunu açıkladı. Akşehir hava durumu, Ereğli hava durumu, Seydişehir hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgileri paylaşıldı. Peki bu hafta Konya’da hava durumu nasıl olacak? Hangi günler sağanak yağış var? Detaylar haberimizde...

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. İşte Konya hava durumu...

Konya'ya sağanak geliyor

Konya ve 31 ilçe için güncel hava tahmin raporları paylaşıldı. Buna göre Konya'ya 5 Temmuz Pazar ve 6 Temmuz Pazartesi günleri sağanak geliyor. 31 ilçede etkili olması beklenen yağışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı.

Haftalık hava durumu değerlendirmesi

Konya'da bu hafta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. en yüksek sıcaklığının 30°C, en düşük sıcaklığın ise 16°C olacağı tahmin ediliyor. Bu hafta yaklaşık 7 günün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi 30°C (Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise 28°C (Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış) ile Pazar gerçekleşmesi bekleniyor.

Haftanın en yağışlı günleri 55mm yağış oranı ile Pazar, Pazartesi, Çarşamba günü bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Bugün, Salı, Perşembe, Cuma olacak. Gündüz-gece sıcaklık farkının yüksek olması beklenen gün Çarşamba olacak (30°C / 16°C, fark 14.0°C).

İşte Konya ve 31 ilçede 5 günlük hava durumu:

Kaynak: Haber Merkezi