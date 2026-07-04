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KONYA Haberleri

Konya’da balya makinesi yangına neden oldu! 70 dekar alan küle döndü

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da balya makinesi yangına neden oldu! 70 dekar alan küle döndü
Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı İnsuyu Mahallesi Alibey Yaylası’nda çıkan tarla yangını, ekipleri harekete geçirdi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı İnsuyu Mahallesi Alibey Yaylası Tavşan Çukur mevkiinde çıkan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Yangının nedeni balya makinesi

Edinilen bilgilere göre, Tavşan Çukur mevkiindeki tarım arazisinde balya makinesinden kaynaklanan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Biçilmeyi bekleyen 70 dekar tarla yandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında biçilmeyi bekleyen yaklaşık 70 dekar ekili tarım arazisi yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına çiftçiler de yardım etti

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörleri ve tarım ekipmanlarıyla müdahale etti. Alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için ekiplerle koordineli şekilde çalışan çiftçiler, söndürme çalışmalarına önemli destek sağladı.

Başkandan muhtarlara uyarı!

Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut; "Tarlalarda çıkan yangınlar esnasında muhtarlarımıza çok büyük iş düşüyor. Muhtarımızın hazırda bekleyen tankeri, traktörü ve arkasındaki ekipmanları olmasaydı, bugün gerçekten çok büyük bir felaket yaşanabilirdi. Ancak muhtarlarımızın ve çiftçilerimizin gayreti sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Ekini yanan üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür yangın felaketlerinin tekrar yaşanmaması için mahalle muhtarlarımızdan, büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu su tankerlerini her zaman dolu tutmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk ise "Tarım aletlerinin ve ekipmanların traktörlerde sürekli takılı ve hazır halde kalmasını istiyoruz. Günlerdir mahallemizde bu konunun önemini dile getiriyorduk. Nitekim bugün bir yangın çıktı ve bu hazırlığın çok büyük faydasını gördük. Yangından etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

 

(Berna Ata)

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Yorumlar
  • A
    Ahmet
    53 dakika önce

    geçmiş olsun

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