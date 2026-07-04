DEM Partili siyasetçi Konya’da kaza yaptı!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, dün saat 14.30 sıralarında Cihanbeyli Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında DEM Parti Cihanbeyli Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Bekar ağır yaralandı.
Tır ile minibüs çarpıştı
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile DEM Partili Kadir Bekar'ın içinde bulunduğu minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Kadir Bekar yaralandı.
Yaralı Konya'ya sevk edildi
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan Bekar, durumunun ciddiyeti nedeniyle Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İç kanama şüphesi bulunan Kadir Bekar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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