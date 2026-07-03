Konya’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe! Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin bir aylık çalışmaları sonucunda 3 bin 26 adet sentetik ecza hapı, 718 kök haşhaş, 523 kök kenevir, 329 gram esrar, 329 gram bonzai, 200 adet ecstasy, 33 gram metamfetamin ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 81 şüpheliden 72'si, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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