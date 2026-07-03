Bakan Mustafa Çiftçi Konya’ya geliyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 Temmuz 2026 Cumartesi (yarın) günü memleketi Konya'da bir dizi ziyaret ve programa katılacak.
BAKAN ÇİFTÇİ'NİN KONYA PROGRAMI BELLİ OLDU
Bakan Çiftçi'nin programı kapsamında ilk olarak saat 10.00'da Seydişehir Kaymakamlığı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. Ardından Seydişehir Belediye Başkanlığı'na geçecek olan Çiftçi, ilçe esnafıyla da bir araya gelerek vatandaşlarla buluşacak.
Programın son bölümünde ise saat 13.00'te Beyşehir'de düzenlenecek İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Konya programı şu şekilde:
10.00 – Seydişehir Kaymakamlığı ziyareti
11.00 – Seydişehir Belediye Başkanlığı ziyareti
Esnaf ziyareti
13.00 – İl Danışma Meclisi Toplantısı (Yer: Beyşehir)
Bakan Çiftçi'nin ziyaretlerinde yerel yöneticiler, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.
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