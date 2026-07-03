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KONYA Haberleri

Orman şehidi Konyalı İbrahim Demir şehadetinin 1. Yılında anılıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Orman şehidi Konyalı İbrahim Demir şehadetinin 1. Yılında anılıyor

Görevi başında şehit düşen Orman Şehidi İbrahim Demir, şehadetinin birinci yıl dönümünde dualar ve rahmetle anılıyor. Fedakârlığı, görevine bağlılığı ve vatan sevgisiyle hafızalarda yer edinen Demir, sevenleri, ailesi ve vatandaşlar tarafından özlemle yad ediliyor.

Konya'nın Ilgın ilçesinden olan İbrahim Demir'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Demir, yıllarca ormanların korunması için özveriyle görev yaptı.

GÖREV AŞKIYLA HATIRLANIYOR

Meslek hayatı boyunca görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren Orman Şehidi İbrahim Demir, çalışma arkadaşlarının ve vatandaşların gönlünde derin izler bıraktı. Şehadetinin birinci yılında düzenlenen anmalarda dualar edilirken, aziz hatırası da saygıyla yaşatılıyor.

 

(Meltem Aslan)

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