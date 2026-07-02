Konya’da park halindeki motosiklet alev aldı! Yangın iş yerine sıçradı

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki bir motosiklette çıkan yangın, kısa sürede bitişikte bulunan iş yerine sıçradı. Olayda motosiklet tamamen yanarken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

ALEV ALEV YANDI

Edinilen bilgilere göre olay, Kulu ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bekdaş K.'ye ait iş yerinin önüne, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet park edildi. İddiaya göre motosiklet, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ALEVLER İŞ YERİNE SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan iş yerine sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi