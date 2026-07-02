Akraba kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Osmaniye’de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Yusuf Tamer’in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükselirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 13 Haziran'da Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ile İrfan Tamer arasında çıkan tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu İrfan Tamer ile oğlu Yusuf Tamer vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan Tamer olay günü hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi gören 22 yaşındaki Yusuf Tamer de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Olayın ardından gözaltına alınan Sinan Tamer ile oğlu Alperen Tamer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, silahlı kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”