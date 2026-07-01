Cansız bedeni bulunmuştu! 19 yıllık dosya yeniden açıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinesinde aydınlatıldı. Elde edilen deliller kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının, milletin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlık bünyesinde kurdukları Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın, bu anlayışla karanlıkta kalmamış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkardığını aktaran Gürlek, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin bugün Batman'da yaşandığını kaydetti.

10 şüpheli gözaltına alındı

Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yeniden ele alındı ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatıldı.

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.

Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Gürlek, "Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: DHA