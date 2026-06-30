Kur’an ile dalga geçen adamı savunmak Özgür Özel’e düştü

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim ile alay ettiği için hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a destek verdi.

Özel, soruşturmaya tepki göstererek, "Kuran-ı Kerim'e, inanca bilmem ne... Sanata saygısı olmayan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda." ifadelerini kullandı.

Soruşturmaya konu olan gösteride Deniz Göktaş, ilahi kitapları ve vahiy sürecini kastederek şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk üç kitap iyi de dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek... Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik, 'domuz da yemeyiversin'..."

Kaynak: Haber Merkezi