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Yakınlarının haber alamadığı şahıs evinde uyurken bulundu

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Yakınlarının haber alamadığı şahıs evinde uyurken bulundu
Karaman’da kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçiren şahıs, evinde uyurken bulundu.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahıstan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveniyle polis ekipleri eşliğinde balkondan girilen dairede A.K.'nin uyuduğu ortaya çıktı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler adresten ayrıldı.

Kaynak: İHA

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