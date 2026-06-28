Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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