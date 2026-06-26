Konya genelinde görülen yoğun dumanın kaynağı belli oldu

Konya'da BÜSAN Sanayi Sitesi'nde çıkan otluk alan yangını kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia ediliyor. Yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti.
Ekipler yangını söndürdü!
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi